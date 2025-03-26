Овечкин лидирует в списке снайперов сезона НХЛ среди россиян. Кучеров догнал Панарина

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отметившийся одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (6:1), догнал Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышел второе место в списке снайперов текущего сезона среди россиян.

Кучеров забросил свою 31-ю шайбу в текущем сезоне регулярки У Панарина столько же, но сыграно на две игры больше. Лидирует в списке российских снайперов сезона-2024/2025 форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у которого после гола «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ) стало 36 заброшенных шайб в 55 встречах.

На четвёртой строчке находится нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, забивший 30 голов. Далее располагается форвард Кирилл Марченко, представляющий «Коламбус Блю Джекетс». Он забросил 26 шайб. 23 гола в НХЛ забил Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), сезон которого был скомкан из-за травмы.

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