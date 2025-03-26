Овечкин уступает лишь трём легендам НХЛ по важному для команды голевому показателю

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 16-й гол за карьеру в НХЛ, сравнявший счёт в заключительные пять минут основного времени. В выездном матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (2:3 OT) Овечкин поразил ворота на исходе 56-й минуты, его точный бросок позволил «Кэпиталз» сравнять счёт и перевести игру в овертайм, что в итоге принесло «столичным» одно очко.

По количеству сравнивающих счёт голов в заключительные пять минут Овечкин догнал Брэндана Шэнахана (16), с которым делит теперь четвёртое и пятое места. Больше таких шайб в истории НХЛ только у трёх хоккеистов — Теэму Селянне (19), Уэйна Гретцки (18) и Дэйва Андрейчука (17).

Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»