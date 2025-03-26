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Овечкин уступает лишь трём легендам НХЛ по важному для команды голевому показателю

Овечкин уступает лишь трём легендам НХЛ по важному для команды голевому показателю
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 16-й гол за карьеру в НХЛ, сравнявший счёт в заключительные пять минут основного времени. В выездном матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (2:3 OT) Овечкин поразил ворота на исходе 56-й минуты, его точный бросок позволил «Кэпиталз» сравнять счёт и перевести игру в овертайм, что в итоге принесло «столичным» одно очко.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50     1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20     2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48     2:2 Овечкин (Протас) – 56:00     3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28    

По количеству сравнивающих счёт голов в заключительные пять минут Овечкин догнал Брэндана Шэнахана (16), с которым делит теперь четвёртое и пятое места. Больше таких шайб в истории НХЛ только у трёх хоккеистов — Теэму Селянне (19), Уэйна Гретцки (18) и Дэйва Андрейчука (17).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»

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