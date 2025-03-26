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Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в снайперской гонке текущего сезона НХЛ

Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в снайперской гонке текущего сезона НХЛ
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39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в ворота «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ) в недавно завершившимся матче Национальной хоккейной лиги и вышел на чистую четвёртую строчку по заброшенным шайбам в текущем сезоне НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50     1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20     2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48     2:2 Овечкин (Протас) – 56:00     3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28    

Шайба Овечкина стала для него 36-й в текущем розыгрыше. Он на один гол опередил канадского форварда «Виннипега» Марка Шайфли (35), который в этом матче заброшенными шайбами не отличился.

В лидерах снайперской гонки сезона-2024/2025 находится немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Он забил 49 голов. Второй — Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс», забросивший 40 шайб. На третьей строчке расположился американский форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор (37).

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