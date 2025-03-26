Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в снайперской гонке текущего сезона НХЛ

39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в ворота «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ) в недавно завершившимся матче Национальной хоккейной лиги и вышел на чистую четвёртую строчку по заброшенным шайбам в текущем сезоне НХЛ.
Шайба Овечкина стала для него 36-й в текущем розыгрыше. Он на один гол опередил канадского форварда «Виннипега» Марка Шайфли (35), который в этом матче заброшенными шайбами не отличился.
В лидерах снайперской гонки сезона-2024/2025 находится немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Он забил 49 голов. Второй — Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс», забросивший 40 шайб. На третьей строчке расположился американский форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор (37).
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