Сет Джарвис стал пятым игроком в истории «Каролины» по скорости достижения 200 очков в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе хозяев результативной передачей отметился Сет Джарвис, для которого это очко стало 200-м в НХЛ. Проводящий всю карьеру в лиге в форме «Харрикейнз» канадский форвард стал пятым игроком в истории «Каролины» по скорости достижения 200 очков в НХЛ. Чтобы добраться до этой отметки, Сету хватило всего 295 матчей.

Клубный рекорд (история именно «Каролины» ведёт отсчёт с сезона-1997/1998) принадлежит канадцу Эрику Стаалу (245), второе место занимает финн Себастьян Ахо (250), топ-3 замыкает россиянин Андрей Свечников (270). На четвёртой строчке расположился канадец Джефф Скиннер (285).