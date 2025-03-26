Сет Джарвис стал пятым игроком в истории «Каролины» по скорости достижения 200 очков в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Бантинг (Беллоуз, Шей) – 05:14 (pp) 0:2 Евангелиста (Форсберг, Дель Гаизо) – 24:01 1:2 Холл (Джарвис, Гостисбер) – 26:02 (pp) 1:3 Евангелиста (Дель Гаизо, О'Райлли) – 52:48
В составе хозяев результативной передачей отметился Сет Джарвис, для которого это очко стало 200-м в НХЛ. Проводящий всю карьеру в лиге в форме «Харрикейнз» канадский форвард стал пятым игроком в истории «Каролины» по скорости достижения 200 очков в НХЛ. Чтобы добраться до этой отметки, Сету хватило всего 295 матчей.
Клубный рекорд (история именно «Каролины» ведёт отсчёт с сезона-1997/1998) принадлежит канадцу Эрику Стаалу (245), второе место занимает финн Себастьян Ахо (250), топ-3 замыкает россиянин Андрей Свечников (270). На четвёртой строчке расположился канадец Джефф Скиннер (285).
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