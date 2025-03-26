Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Детройт», Маккиннон набрал два очка

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

При этом именно гости открыли счёт в этом матче, реализовав большинство спустя ровно шесть минут после начала встречи — отличился Джей Ти Комфер. Но уже через 44 секунды канадский защитник хозяев Кейл Макар восстановил равновесие, а следом забил российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин.

В начале второго периода защитник «Эвеланш» Девон Тейвз упрочил преимущество своей команды, а в третьем отрезке отличился ещё и лидер гонки бомбардиров НХЛ Натан Маккиннон. Для канадского форварда это результативное действие стало вторым в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В концовке матча нападающий «Ред Уингз» Остин Уотсон отыграл одну шайбу, однако затем окончательный счёт установил Логан О'Коннор, поразивший пустые ворота.