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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Детройт», Маккиннон набрал два очка

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Детройт», Маккиннон набрал два очка
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Комфер (Расмуссен, Тарасенко) – 06:00 (pp)     1:1 Макар (Тэйвз) – 06:44     2:1 Ничушкин (Друен, Маккиннон) – 12:52     3:1 Тэйвз (Нечас, Нельсон) – 24:39 (pp)     4:1 Маккиннон (Друен, Нечас) – 48:34 (pp)     4:2 Уотсон (Комфер, Эдвинссон) – 56:53     5:2 О'Коннор (Тэйвз) – 57:56    

При этом именно гости открыли счёт в этом матче, реализовав большинство спустя ровно шесть минут после начала встречи — отличился Джей Ти Комфер. Но уже через 44 секунды канадский защитник хозяев Кейл Макар восстановил равновесие, а следом забил российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин.

В начале второго периода защитник «Эвеланш» Девон Тейвз упрочил преимущество своей команды, а в третьем отрезке отличился ещё и лидер гонки бомбардиров НХЛ Натан Маккиннон. Для канадского форварда это результативное действие стало вторым в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В концовке матча нападающий «Ред Уингз» Остин Уотсон отыграл одну шайбу, однако затем окончательный счёт установил Логан О'Коннор, поразивший пустые ворота.

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