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Валерий Ничушкин продлил серию с набранными очками до шести матчей

Валерий Ничушкин продлил серию с набранными очками до шести матчей
Валерий Ничушкин
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Комфер (Расмуссен, Тарасенко) – 06:00 (pp)     1:1 Макар (Тэйвз) – 06:44     2:1 Ничушкин (Друен, Маккиннон) – 12:52     3:1 Тэйвз (Нечас, Нельсон) – 24:39 (pp)     4:1 Маккиннон (Друен, Нечас) – 48:34 (pp)     4:2 Уотсон (Комфер, Эдвинссон) – 56:53     5:2 О'Коннор (Тэйвз) – 57:56    

В составе «Эвеланш» заброшенной шайбой отметился Валерий Ничушкин, отличившийся в первом периоде. Таким образом российский форвард продлил серию с набранными очками до шести матчей. На этом отрезке в его активе четыре заброшенные шайбы и три результативные передачи. Овечкин набирал очки во всех матчах с 15 марта.

Всего в нынешнем сезоне Валерий принял участие в 34 матчах, в которых забросил 19 шайб и сделал 11 результативных передач при показателе полезности "+11".

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