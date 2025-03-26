Валерий Ничушкин продлил серию с набранными очками до шести матчей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Эвеланш» заброшенной шайбой отметился Валерий Ничушкин, отличившийся в первом периоде. Таким образом российский форвард продлил серию с набранными очками до шести матчей. На этом отрезке в его активе четыре заброшенные шайбы и три результативные передачи. Овечкин набирал очки во всех матчах с 15 марта.

Всего в нынешнем сезоне Валерий принял участие в 34 матчах, в которых забросил 19 шайб и сделал 11 результативных передач при показателе полезности "+11".

