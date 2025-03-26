Кучеров догнал Драйзайтля и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:1), который завершился недавно. Форвард улучшил свою позицию в гонке бомбардиров регулярки.
После данного матча в активе российского хоккеиста стало 101 очко (31+70) в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, он стал третьим хоккеистом с 100+ очками в сезоне, а также вышел на второе место в рейтинге бомбардиров, догнав по очкам вторую строчку немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (101) и немного сократив отставание от лидера канадского нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (107), который в этот игровой день набрал два очка.
Четвёртое место разделяют канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и американский форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел. Оба набрали по 90 очков.
Сколько платят хоккеистам НХЛ:
- 26 марта 2025
-
08:21
-
08:15
-
08:12
-
08:05
-
07:51
-
07:27
-
07:20
-
07:03
-
07:02
-
06:58
-
06:49
-
06:33
-
06:25
-
06:18
-
06:16
-
06:08
-
06:03
-
05:53
-
05:50
-
05:49
-
05:35
-
05:28
-
05:28
-
04:50
-
04:43
-
04:43
-
04:39
-
04:11
-
04:00
-
03:35
-
03:27
-
02:59
-
02:53
- 25 марта 2025
-
23:55
-
23:40