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Кучеров догнал Драйзайтля и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Кучеров догнал Драйзайтля и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:1), который завершился недавно. Форвард улучшил свою позицию в гонке бомбардиров регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чирелли (Пол, Макдона) – 12:13     2:0 Макдона (Кучеров, Чернак) – 13:30     3:0 Чирелли (Хагель, Мозер) – 15:12     4:0 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 16:00     5:0 Кучеров (Рэддиш, Бьёркстранд) – 35:31 (pp)     6:0 Хагель (Пербикс, Лиллеберг) – 39:19     6:1 Раст (Грызлик, Кросби) – 54:15    

После данного матча в активе российского хоккеиста стало 101 очко (31+70) в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, он стал третьим хоккеистом с 100+ очками в сезоне, а также вышел на второе место в рейтинге бомбардиров, догнав по очкам вторую строчку немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (101) и немного сократив отставание от лидера канадского нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (107), который в этот игровой день набрал два очка.

Четвёртое место разделяют канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и американский форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел. Оба набрали по 90 очков.

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