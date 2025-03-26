Александр Овечкин оторвался от Тома Уилсона в гонке лучших снайперов «Вашингтона»

39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает лидировать в клубной гонке снайперов текущего сезона. В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:3 OT) российский хоккеист отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 36-й в сезоне, и увеличил отрыв от занимающего второе место Тома Уилсона, в активе которого остался 31 гол.

Третья позиция в снайперской гонке «Кэпиталз» остаётся за белорусским нападающим Алексеем Протасом — на его счету 29 заброшенных шайб. В топ-5 входят также Коннор Макмайкл (25 голов) и Дилан Строум (23 гола).

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