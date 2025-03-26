Александр Овечкин оторвался от Тома Уилсона в гонке лучших снайперов «Вашингтона»
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39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает лидировать в клубной гонке снайперов текущего сезона. В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:3 OT) российский хоккеист отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 36-й в сезоне, и увеличил отрыв от занимающего второе место Тома Уилсона, в активе которого остался 31 гол.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50 1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20 2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48 2:2 Овечкин (Протас) – 56:00 3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28
Третья позиция в снайперской гонке «Кэпиталз» остаётся за белорусским нападающим Алексеем Протасом — на его счету 29 заброшенных шайб. В топ-5 входят также Коннор Макмайкл (25 голов) и Дилан Строум (23 гола).
Видео: Овечкина поздравили с хет-триком
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