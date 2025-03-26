Передача Кузьменко помогла «Лос-Анджелесу» дома победить «Рейнджерс»
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26 марта на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева льда.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Миллер (Лафреньер, Шнайдер) – 22:10 1:1 Фиала (Кузьменко, Копитар) – 30:54 (pp) 2:1 Дано (Мур, Фёгеле) – 37:48 (pp) 3:1 Фиала – 59:45
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На третьей минуте второго периода Джей Ти Миллер с передач Алекси Лафреньера и Брэйдена Шнайдера открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Кевин Фиала с передач Андрея Кузьменко и Анже Копитара восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Филлип Дано с передач Тревора Мура и Уоррена Фёгеле вывел хозяев вперёд.
В конце игры Кевин Фиала установил окончательный счёт во встрече.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 30 бросков.
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