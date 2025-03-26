Передача Кузьменко помогла «Лос-Анджелесу» дома победить «Рейнджерс»

26 марта на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева льда.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На третьей минуте второго периода Джей Ти Миллер с передач Алекси Лафреньера и Брэйдена Шнайдера открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Кевин Фиала с передач Андрея Кузьменко и Анже Копитара восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Филлип Дано с передач Тревора Мура и Уоррена Фёгеле вывел хозяев вперёд.

В конце игры Кевин Фиала установил окончательный счёт во встрече.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 30 бросков.