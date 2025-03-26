НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 26 марта
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Сегодня, 26 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Пилинг (Пеллетье, Аболс) – 07:59 1:1 Таварес (Нюландер) – 10:37 2:1 Нюландер (Нис, Мэттьюс) – 15:11 (pp) 3:1 Макманн (Таварес, Нюландер) – 21:45 4:1 Таварес (Марнер, Нис) – 27:49 5:1 Нюландер (Таварес, Макманн) – 31:55 6:1 Кемпф (Йернкрок, Лоренц) – 35:08 6:2 Кутюрье (Драйсдейл, Мичков) – 38:17 7:2 Доми (Маккейб) – 51:32
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Бантинг (Беллоуз, Шей) – 05:14 (pp) 0:2 Евангелиста (Форсберг, Дель Гаизо) – 24:01 1:2 Холл (Джарвис, Гостисбер) – 26:02 (pp) 1:3 Евангелиста (Дель Гаизо, О'Райлли) – 52:48
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чирелли (Пол, Макдона) – 12:13 2:0 Макдона (Кучеров, Чернак) – 13:30 3:0 Чирелли (Хагель, Мозер) – 15:12 4:0 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 16:00 5:0 Кучеров (Рэддиш, Бьёркстранд) – 35:31 (pp) 6:0 Хагель (Пербикс, Лиллеберг) – 39:19 6:1 Раст (Грызлик, Кросби) – 54:15
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Батерсон, Козенс) – 01:35 (pp) 1:1 Куинн (Петерка, Маклауд) – 18:31 1:2 Перрон (Грейг, Жиру) – 27:39 (pp) 2:2 Бернард-Докер (Козак, Кребс) – 32:59 3:2 Томпсон (Бенсон, Далин) – 41:23
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50 1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20 2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48 2:2 Овечкин (Протас) – 56:00 3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кайру (Броберг, Холлоуэй) – 18:07 1:1 Судзуки (Хатсон, Кофилд) – 18:54 2:1 Холлоуэй (Броберг, Томас) – 19:54 3:1 Томас (Броберг, Факса) – 23:21 4:1 Тексье (Фаулер, Жозеф) – 29:09 5:1 Броберг (Нейборс, Томас) – 50:12 6:1 Болдюк (Томас, Фаулер) – 58:02 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Стоун, Теодор) – 06:23 0:2 Хауден (Ханифин) – 28:22 1:2 Юханссон (Цуккарелло) – 41:42 1:3 Айкел (Ханифин, Карлссон) – 54:47 (pp) 1:4 Пирсон – 56:57 1:5 Айкел (Стоун, Корчак) – 57:28
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Клапка (Руни, Мироманов) – 10:58 1:1 Шварц (Макканн, Бураковски) – 30:25 (pp) 1:2 Картье (Данн) – 38:42 2:2 Кадри (Юбердо, Фрост) – 53:42 (pp) 3:2 Андерссон (Коронато) – 55:49 3:3 Эберле (Бенирс, Шварц) – 58:30 4:3 Кадри (Коронато) – 63:58
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Комфер (Расмуссен, Тарасенко) – 06:00 (pp) 1:1 Макар (Тэйвз) – 06:44 2:1 Ничушкин (Друен, Маккиннон) – 12:52 3:1 Тэйвз (Нечас, Нельсон) – 24:39 (pp) 4:1 Маккиннон (Друен, Нечас) – 48:34 (pp) 4:2 Уотсон (Комфер, Эдвинссон) – 56:53 5:2 О'Коннор (Тэйвз) – 57:56
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Миллер (Лафреньер, Шнайдер) – 22:10 1:1 Фиала (Кузьменко, Копитар) – 30:54 (pp) 2:1 Дано (Мур, Фёгеле) – 37:48 (pp) 3:1 Фиала – 59:45
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 103 очка после 71 сыгранной встречи.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 102 баллами после 72 сыгранных матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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