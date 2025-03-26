Овечкин приблизился к Гретцки, Аргентина вышла на ЧМ, разгромив Бразилию. Главное к утру

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 889-й гол и всего на пять шайб отстаёт от снайперского рекорда всех времён Уэйна Гретцки, сборная Аргентины квалифицировалась на ЧМ-2026 и крупно обыграла Бразилию в отборочном турнире, сборная России в товарищеском матче разгромила Замбию со счётом 5:0 и хет-триком Максима Глушенкова. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».