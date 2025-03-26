Овечкин приблизился к Гретцки, Аргентина вышла на ЧМ, разгромив Бразилию. Главное к утру
39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 889-й гол и всего на пять шайб отстаёт от снайперского рекорда всех времён Уэйна Гретцки, сборная Аргентины квалифицировалась на ЧМ-2026 и крупно обыграла Бразилию в отборочном турнире, сборная России в товарищеском матче разгромила Замбию со счётом 5:0 и хет-триком Максима Глушенкова. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин забил 889-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
- Сборная Аргентины разгромила Бразилию в отборе к ЧМ-2026.
- Сборная России разгромила Замбию со счётом 5:0, Глушенков оформил хет-трик.
- «Вашингтон» проиграл «Виннипегу» в матче лидеров двух конференций НХЛ, Овечкин забил.
- Кучеров догнал Драйзайтля и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ.
- Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» крупно обыграть «Питтсбург».
- «Реал» включился в борьбу за чемпиона Европы в составе сборной Испании — COPE.
- Сборная Аргентины квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.
- Кучеров побил рекорд Овечкина, набрав 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.
- Сборная Ирана досрочно вышла на чемпионат мира 2026 года.
- Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в полуфинал «тысячника» в Майами.
- Джокович обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал турнира в Майами.
- Результаты матчей европейской квалификации к ЧМ-2026 на 25 марта.
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