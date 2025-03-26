Александр Овечкин оценил встречу «Вашингтона» с «Виннипегом», где форвард забросил шайбу

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил встречу с «Виннипег Джетс», где форвард забросил шайбу.

«В начале второго периода мы создали несколько довольно неплохих моментов, а в третьем, как вы можете видеть, после того, как мы уступали в одну шайбу, мы попытались надавить, и были вознаграждены.

Это был матч плей-офф, как по ментальности, так и по силовой игре. Это была хорошая встреча», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.