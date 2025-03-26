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Александр Овечкин оценил встречу «Вашингтона» с «Виннипегом», где форвард забросил шайбу

Александр Овечкин оценил встречу «Вашингтона» с «Виннипегом», где форвард забросил шайбу
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил встречу с «Виннипег Джетс», где форвард забросил шайбу.

«В начале второго периода мы создали несколько довольно неплохих моментов, а в третьем, как вы можете видеть, после того, как мы уступали в одну шайбу, мы попытались надавить, и были вознаграждены.

Это был матч плей-офф, как по ментальности, так и по силовой игре. Это была хорошая встреча», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50     1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20     2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48     2:2 Овечкин (Протас) – 56:00     3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28    
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