«Я рад, что он забил». Главный тренер «Виннипега» — о шайбе Александра Овечкина

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел и высказался об очередной шайбе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в очной встрече команд.

«Я рад, что он забил гол, в смысле, приблизился к своей цели. Я не рад именно голу — я рад, что он приближается к рекорду. В конце концов, это Ови. Для него не нужно многого. Шайба на клюшке, и всё.

Я думаю, что мы проделали действительно хорошую работу большую часть игры, играя против Алекса, не дав создать ему много моментов, даже при игре в большинстве. Ему ведь не нужно много времени и пространства. В конце концов мы набрали два очка. Что есть, то есть. Я надеялся, что мы сможем завершить это в основное время, но мы проделали довольно хорошую работу», — цитирует Арниела сайт НХЛ.