«Это многое значит». Никита Кучеров — о преодолении отметки 100 очков в сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о преодолении отметки 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Напомним, на счету форварда 101 (31+70) очко в 67 матчах регулярки. В игре с «Питтсбург Пингвинз» Кучеров забил гол и отдал две результативные передачи.
«Это многое значит. Я думаю, сегодня все сыграли хорошо. Когда мы играем по нашей системе и последовательны на протяжении всего матча, мы становимся хорошей командой, и обыграть нас непросто», — цитирует Кучерова сайт НХЛ.
На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чирелли (Пол, Макдона) – 12:13 2:0 Макдона (Кучеров, Чернак) – 13:30 3:0 Чирелли (Хагель, Мозер) – 15:12 4:0 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 16:00 5:0 Кучеров (Рэддиш, Бьёркстранд) – 35:31 (pp) 6:0 Хагель (Пербикс, Лиллеберг) – 39:19 6:1 Раст (Грызлик, Кросби) – 54:15
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