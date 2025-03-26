«Это многое значит». Никита Кучеров — о преодолении отметки 100 очков в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о преодолении отметки 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Напомним, на счету форварда 101 (31+70) очко в 67 матчах регулярки. В игре с «Питтсбург Пингвинз» Кучеров забил гол и отдал две результативные передачи.

«Это многое значит. Я думаю, сегодня все сыграли хорошо. Когда мы играем по нашей системе и последовательны на протяжении всего матча, мы становимся хорошей командой, и обыграть нас непросто», — цитирует Кучерова сайт НХЛ.

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:1.