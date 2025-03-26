Расписание матчей плей-офф КХЛ 2024-2025 на 26 марта 2025

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Сегодня, 26 марта 2025 года стартует 17-й розыгрыш Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланированы четыре встречи — две в Западной конференции и две — в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Запад

«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8).

«Динамо» Москва (2) – СКА (7).

«Спартак» (3) – «Северсталь» (6).

«Динамо» Минск (4) – ЦСКА (5).

Восток

«Трактор» (1) – «Адмирал» (8).

«Салават Юлаев» (2) – «Сибирь» (7).

«Металлург» (3) – «Авангард» (6).

«Автомобилист» (4) – «Ак Барс» (5).

Отметим, что Кубок Гагарина — 2025 завершится не позднее 25 мая.