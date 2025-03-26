Расписание матчей плей-офф КХЛ 2024-2025 на 26 марта 2025
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Сегодня, 26 марта 2025 года стартует 17-й розыгрыш Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланированы четыре встречи — две в Западной конференции и две — в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:
Запад
«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8).
«Динамо» Москва (2) – СКА (7).
«Спартак» (3) – «Северсталь» (6).
«Динамо» Минск (4) – ЦСКА (5).
Восток
«Трактор» (1) – «Адмирал» (8).
«Салават Юлаев» (2) – «Сибирь» (7).
«Металлург» (3) – «Авангард» (6).
«Автомобилист» (4) – «Ак Барс» (5).
Отметим, что Кубок Гагарина — 2025 завершится не позднее 25 мая.
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