Форвард «Виннипега»: если дать Овечкину немного времени и пространства, он «убьёт» тебя
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Нападающий «Виннипег Джетс» Мэйсон Эпплтон оценил игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в очном матче команд забросил шайбу.
«Очевидно, что он вот-вот станет величайшим снайпером всех времён. Его бросок по-настоящему смертелен. Ты не можешь просто стоять перед ним, потому что Ови может обыграть тебя в любом направлении.
Алекс чертовски хороший снайпер, и если дать ему немного времени и пространства, он «убьёт» тебя», — приводит слова Эпплтона сайт НХЛ.
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50 1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20 2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48 2:2 Овечкин (Протас) – 56:00 3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28
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