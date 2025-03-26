Форвард «Виннипега»: если дать Овечкину немного времени и пространства, он «убьёт» тебя

Нападающий «Виннипег Джетс» Мэйсон Эпплтон оценил игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в очном матче команд забросил шайбу.

«Очевидно, что он вот-вот станет величайшим снайпером всех времён. Его бросок по-настоящему смертелен. Ты не можешь просто стоять перед ним, потому что Ови может обыграть тебя в любом направлении.

Алекс чертовски хороший снайпер, и если дать ему немного времени и пространства, он «убьёт» тебя», — приводит слова Эпплтона сайт НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.