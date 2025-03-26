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Тренер «Вашингтона» Карбери: стараюсь давать Овечкину больше шансов в игре

Тренер «Вашингтона» Карбери: стараюсь давать Овечкину больше шансов в игре
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о поражении от «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ) и заявил, что старается давать больше шансов и игрового времени российскому капитану команды Александру Овчекину.

«Я знал, что мы будем давить в конце третьего периода. В первой половине периода мы не смогли создать достаточно моментов, хотели поскорее начать осаждать чужие ворота, чаще играть в зоне атаки. Ближе к концу периода мы, наконец, начали создавать моменты, так что да, это особенный момент, отлично, что у Овечкина получилось сравнять счёт.

Конечно, Александр всегда хочет быть на льду. Я стараюсь давать ему больше времени, больше шансов в некоторых комбинациях, ситуациях, когда мы близки к голу. Такая же ситуация и с овертаймом, он получал достаточное количество смен на льду, чтобы показать свои способности против обороны «Виннипега». Мы говорили с ним об этом, он будет получать достаточно шансов», — цитирует Карбери пресс-служба «Вашингтона».

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