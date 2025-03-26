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Спартак — Северсталь: во сколько начало 1-го матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Северсталь»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 26 марта, в Москве пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречу покажут «Матч ТВ» и тематический канал КХЛ Prime.

Напомним, московский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» заняла шестое место по итогам регулярки.

В сезоне команды провели четыре встречи, где команды одержали по две победы.

Следующие матчи в серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.
* при необходимости.

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