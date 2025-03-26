«Динамо» Мн — ЦСКА: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 марта, в Минске, Беларусь, пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 19:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Встречу покажет тематический канал КХЛ.
Напомним, минский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занял пятое место по итогам регулярки.
В сезоне команды провели четыре встречи, где во всех играх победу одержало «Динамо».
Следующие матчи в серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.
* при необходимости.