Расписание матчей плей-ин МХЛ на 26 марта 2025 года
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Сегодня, 26 марта, пройдут три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Не начался
МХК Атлант
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Не начался
Алмаз
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Серии плей-ин Восточной конференции
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — «Толпар» (Уфа)
«Авто» (Екатеринбург) — «Ладья» (Тольятти)
«Стальные Лисы» (Магнитогорск) — МХК «Молот» (Пермь)
Серии плей-ин Западной конференции
«Алмаз» (Череповец) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск)
«Атлант» (Московская область) — «Красная Армия» (Москва)
МХК «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва)
Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.
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