Бывший тренер Овечкина Будро: бросок Алекса в 39 лет так же смертелен, как в 21 год

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро высказался об игре российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина в последних матчах НХЛ.

«То, как он играет неудивительно. Алекс делал это всегда: находит свободное пространство, получает передачу и становится героем. «Вашингтон» не выиграл матч [с «Виннипегом»], но это не имело значения. Они поняли, в чём дело. Они доказали, что могут играть в больших встречах. Овечкин очень сильный, его тело почти не двигается, когда он бросает шайбу. Его бросок в 39 лет так же смертелен, как в 21 год. Приятно видеть, что он так радуется голам.

Теперь Гретцки нужно задуматься: «Начинать ли мне ходить на матчи «Вашингтона»?» Я не думаю, что Уэйн будет на гостевой игре «Кэпиталз» с «Миннесотой», но на домашних встречах «Вашингтона» Гретцки и Гэри Беттмэн могут оказаться на арене и увидеть, как творится история», — сказал Будро в эфире TSN.