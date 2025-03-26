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«Жду нового чемпиона». Вячеслав Фетисов — о старте Кубка Гагарина

«Жду нового чемпиона». Вячеслав Фетисов — о старте Кубка Гагарина
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиям от старта Кубка Гагарина 2025 года, заявив, что не видит фаворита грядущего плей-офф КХЛ.

«Я жду интересной игры. В любом случае плей-офф — это то, что привлекает внимание болельщиков. Был очень интересный и плотный регулярный чемпионат, где борьба за позиции шла до последнего дня, поэтому жду такой же игры в плей-офф. Никого не вижу в качестве основного претендента на победу. В этом же и интрига розыгрыша чемпионского звания, и прошлый год тому подтверждение. Жду нового чемпиона», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Сегодня, 26 марта, запланированы четыре встречи — две в Западной конференции и две — в Восточной.

«Спартак» (3) — «Северсталь» (6)
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5)

«Металлург» (3) — «Авангард» (6)
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5)

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