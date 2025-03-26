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Овечкин — о погоне за рекордом Гретцки: классное время, все за этим следят

Овечкин — о погоне за рекордом Гретцки: классное время, все за этим следят
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих эмоциях во время погони за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Что есть, то есть. Конечно, это классное время, нужно просто им наслаждаться. Это особенный момент, за которым все следят, все обращают на это внимание», — приводит слова Овечкина ESPN.

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Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ). Таким образом, Александр сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до пяти шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах.

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