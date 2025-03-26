Плющев: некоторые матчи с «Динамо» СКА проиграл в результате влияния судейского фактора

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, будут ли влиять результаты очных матчей на игру СКА в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025 с московским «Динамо».

— СКА проиграл в нынешнем чемпионате «Динамо» пять матчей из шести. Имеет это какое-то значение перед противостоянием команд в плей-офф?

— Не думаю, что будут довлеть какие-то предыдущие результаты. Сейчас кубковый этап, матчи на вылет. Тем более что некоторые матчи СКА проиграл в результате влияния судейского фактора, — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

«Динамо» на Западе заняло второе место по итогам регулярки, СКА — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.