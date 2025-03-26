«Спортивный мир потерял очень хорошего человека». Быков — о смерти Андрея Мартемьянова

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Вячеслав Быков выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мартемьянова.

«Мы играли вместе с Андреем. Для меня это был очень позитивный, командный и жизнерадостный человек. Мы с ним земляки. Конечно, это очень тяжёлая потеря. Особенно для семьи, для его родных, близких. Мы играли в ЦСКА вместе ещё в молодом возрасте. Потом пересекались на разных соревнованиях. Он тренировал. Мы оставались всё время в хоккее, в этом виде спорта, где начали получать жизненное удовольствие и старались как-то себя реализовать. У Андрея была, мне кажется, достаточно успешная спортивная карьера. Также и в дальнейшем, как руководитель, тренер он был успешен.

Ну и приятно было вообще общаться, потому что человеческие качества Андрея были на очень позитивном уровне. Всегда можно было найти ответ на какой-то вопрос в общении. С такими людьми очень интересно и жить, и общаться. Все мои соболезнования – родным и близким Андрея. Сожалею очень. Это большая потеря. В таком достаточно молодом, нормальном, зрелом возрасте уходить всегда тяжело. Я думаю, спортивный мир потерял очень хорошего человека», — цитирует Быкова «Советский спорт».