Никита Кучеров сломал несколько зубов в столкновении с вратарём «Питтсбурга»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сломал несколько зубов в столкновении со шлемом вратаря «Питтсбург Пингвинз» Алексом Недельковичем.

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Фото: Кадр из трансляции

Несмотря на полученное повреждение, Кучеров продолжил игру. Напомним, во встрече с «пингвинами» Никита забил гол и отдал две результативные передачи. Всего на счету форварда 101 (31+70) очко в 67 матчах регулярки.

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:1.