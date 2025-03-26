Диц нелицеприятно высказался о своём партнёре по «Автомобилисту» в разговоре с Комтуа

Защитник «Автомобилиста» Даррен Диц нелицеприятно высказался о своём партнёре по команде Семёне Кизимове во время разговора с форвардом московского «Динамо» Максом Комтуа в очной игре клубов. Матч состоялся 3 марта. После эпизода у ворот московского клуба Диц подъехал к Комтуа и высказался о Кизимове.

Диц. Я бы тоже с удовольствием побил этого парня.

Комтуа. Кого, 97-го?

Диц. Да.

Комтуа. Зря ты это сказал, на мне микрофон.

Эпизод можно посмотреть на отметке 9 минут 35 секунд.

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Диц текущий сезон начал в составе «Авангарда», в декабре канадский игрок подписал контракт с «Автомобилистом». За екатеринбургский клуб Даррен провёл 31 матч, в которых набрал 8 (0+8) очков.