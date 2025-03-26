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Министр спорта РФ Дегтярёв: КХЛ начала контактировать с хоккейной федерацией Венгрии

Министр спорта РФ Дегтярёв: КХЛ начала контактировать с хоккейной федерацией Венгрии
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил, что Континентальная хоккейная лига начала контактировать с хоккейной федерацией Венгрии.

«Сегодня в Правительстве России провел встречу с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Есть решение, что сборная России по баскетболу U-15 проведет игры в Венгрии, КХЛ начала контактировать с хоккейной федерацией Венгрии, взаимодействуют футбольные клубы наших стран.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригласил нашу делегацию в Будапешт. Ближайшее крупное спортивное событие — Чемпионат мира по дзюдо в Венгрии. Увидимся на берегах Дуная», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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