Министр спорта РФ Дегтярёв: КХЛ начала контактировать с хоккейной федерацией Венгрии

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил, что Континентальная хоккейная лига начала контактировать с хоккейной федерацией Венгрии.

«Сегодня в Правительстве России провел встречу с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Есть решение, что сборная России по баскетболу U-15 проведет игры в Венгрии, КХЛ начала контактировать с хоккейной федерацией Венгрии, взаимодействуют футбольные клубы наших стран.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригласил нашу делегацию в Будапешт. Ближайшее крупное спортивное событие — Чемпионат мира по дзюдо в Венгрии. Увидимся на берегах Дуная», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.