Александр Овечкин обменялся клюшками с канадским форвардом «Виннипега» Шайфли

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обменялся клюшками с канадским форвардом «Виннипег Джетс» Марком Шайфли. Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на слова нападающего «Джетс».

«Наш парень, отвечающий за экипировку, спросил, могу ли я расписаться на клюшке, и я спросил: «Кому она?» Он ответил: «Ови». Я такой: «Можно мне тоже одну?» Так что в итоге я получил клюшку. Алекс был очень, очень любезен. Он сказал: «Спасибо» во время разминки», — заявил Шайфли.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.