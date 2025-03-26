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Александр Овечкин обменялся клюшками с канадским форвардом «Виннипега» Шайфли

Александр Овечкин обменялся клюшками с канадским форвардом «Виннипега» Шайфли
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обменялся клюшками с канадским форвардом «Виннипег Джетс» Марком Шайфли. Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на слова нападающего «Джетс».

«Наш парень, отвечающий за экипировку, спросил, могу ли я расписаться на клюшке, и я спросил: «Кому она?» Он ответил: «Ови». Я такой: «Можно мне тоже одну?» Так что в итоге я получил клюшку. Алекс был очень, очень любезен. Он сказал: «Спасибо» во время разминки», — заявил Шайфли.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

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