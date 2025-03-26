Плющев предположил, кто станет победителем в паре Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что в серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом» победу одержит омский клуб.

«Это пара, где встречаются два реальных претендента на Кубок Гагарина. Волею судьбы одна из этих команд будет вынуждена уже в первом раунде плей-офф распрощаться с мечтами о кубке. Предполагаю, что дальше пройдёт «Авангард» — омичи смогли решить свои проблемы, которые были у них в начале сезона. «Магнитка» прошла регулярный сезон неровно и может не справиться с напором соперника — в плей-офф команда должна выглядеть как одно целое. Сейчас у меня нет уверенности, что у «Металлурга» дела обстоят так», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Напомним, магнитогорский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» занял шестое место по итогам регулярки.

Матчи в серии состоятся 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.