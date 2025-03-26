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Я. Цулыгин: у «Сибири» много опытных игроков — может, даже больше, чем у Казани или Омска

Я. Цулыгин: у «Сибири» много опытных игроков — может, даже больше, чем у Казани или Омска
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20-летний защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин оценил состав «Сибири», с которой уфимскому клубу предстоит сыграть в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Удобный соперник? Ведь Уфа могла выйти и на «Авангард», «Автомобилист», «Ак Барс».
 — В плей-офф все соперники опасные. Не обращаем внимания на место «Сибири», оно означает лишь номер кубкового «посева». У Новосибирска много опытных игроков — может, даже больше, чем у Казани или Омска, а они знают, как выстреливать в плей-офф. Никакой недооценки не может быть, — приводит слова Цулыгина Russia-Hockey.

«Салават» занял второе место в таблице Востока, «Сибирь» стала седьмой. Игры в серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля;

* если потребуется.

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