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Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по очками среди европейцев в возрасте 39 лет

Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по очками среди европейцев в возрасте 39 лет
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39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в ворота «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ) в завершившимся матче Национальной хоккейной лиги.

Теперь на счету нападающего 60 (36+24) очков в 55 встречах нынешнего регулярного сезона НХЛ. Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин стал рекордсменом НХЛ по очками среди европейцев в возрасте 39 лет, обойдя шведа Даниэля Альфредссона (59 очков в сезоне-2011/2012).

Рекорд же Национальной хоккейной лиги по очкам в 39-летнем возрасте — у Горди Хоу (82 очка в 74 играх).

Напомним, Овечкин также сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до пяти шайб.

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