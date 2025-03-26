Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по очками среди европейцев в возрасте 39 лет

39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в ворота «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ) в завершившимся матче Национальной хоккейной лиги.

Теперь на счету нападающего 60 (36+24) очков в 55 встречах нынешнего регулярного сезона НХЛ. Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин стал рекордсменом НХЛ по очками среди европейцев в возрасте 39 лет, обойдя шведа Даниэля Альфредссона (59 очков в сезоне-2011/2012).

Рекорд же Национальной хоккейной лиги по очкам в 39-летнем возрасте — у Горди Хоу (82 очка в 74 играх).

Напомним, Овечкин также сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до пяти шайб.