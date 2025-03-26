Вячеслав Быков поделился ожиданиями от серии плей-офф между «Динамо» и СКА

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и СКА.

«Недооценка СКА может привести к поражению «Динамо». Но плей-офф интересен тем, что у всех команд есть несколько попыток для исправления ситуации. Будет интересно посмотреть как тренеры команд будут управлять своими коллективами и какие решения будут принимать для достижения своих целей», — приводит слова Быкова LiveResult.

«Динамо» на Западе заняло второе место по итогам регулярки, СКА — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

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