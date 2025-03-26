Евгений Артюхин: минское «Динамо» пройдёт ЦСКА со счётом 4-2 в серии

Бывший форвард клубов КХЛ Евгений Артюхин поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина между минским «Динамо» и ЦСКА.

«Столичным армейцам будет очень непросто. Минчане поняли и приняли систему Квартальнова, став очень стабильной и сбалансированной командой. В последнее время всего этого у ЦСКА не наблюдается. Добавим сюда отсутствие Каменева – ключевого центрфорварда, заменить которого с ходу в нынешнем составе ЦСКА просто невозможно!

Никуда не делась вратарская проблема. У тренеров ЦСКА ещё с лета было время понять – кто, как и где должен действовать. Пришло время показать результат в сложившихся обстоятельствах. Думаю, что многое для ЦСКА и исхода серии в целом будет зависеть от работы тренерского штаба Ильи Воробьёва. Пока мне кажется, что минчане пройдут москвичей со счётом 4-2», — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».