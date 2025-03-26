Кожевников: бизнес может заставить Овечкина отложить рекорд на следующий сезон

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал приближение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Бизнес может заставить Овечкина отложить рекорд на следующий сезон. Потому что летом люди отдыхают, возникнет ожидание рекорда и ещё больший ажиотаж. Весь Вашингтон будет стоять на ушах – сначала от волнения, что он вот-вот забьёт, а потом уже от рекорда Саши. Для нас желательно, чтобы он побил рекорд Гретцки в этом сезоне, а для бизнеса — нет. А бизнес — вещь серьёзная.

Да и соперники могут ему помешать установить рекорд, будут, например, играть с ним персонально. Им же важно, чтобы Овечкин их команде не забил. Мы же будем только рады, если Саша побьёт рекорд в этом сезоне и поднимет наш флаг. С политической точки зрения лучше побить рекорд сейчас, в том числе и для перспективы участия в Олимпийских играх 2026 года, и для матчей с НХЛ. Товарищ Трамп сейчас больше занят политикой, а надо ему напомнить о России. И тогда Саша сразу сделает всю игру», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ). Таким образом, Александр сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до пяти шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах.