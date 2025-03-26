Двукратный обладатель Кубка Гагарина Степанов рассказал о шансах СКА в серии с «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и СКА.

«Если СКА соберётся, будет играть в командный и более агрессивный хоккей, то «Динамо» будет непросто. Плюс Питеру надо добавить в обороне, потому что в плей-офф всей пятёрке надо обязательно правильно играть в своей зоне. Даже несмотря на временную потерю Никишина и Плотникова, шансы есть, подбор исполнителей и глубина состава позволяют заменить этих ребят. Кузнецов вернулся, но надо понимать, в каких он кондициях. Всё-таки прилично пропустил. Сотрясение — это не рука или нога, тут всё серьёзнее, после такого тяжело входить в игру.

«Динамо» обыграло в регулярке СКА пять раз из шести. У команды классное большинство, одно из самых сильных в лиге. Думаю, для СКА это будет проблематично. Если закроют большинство, то у них есть шансы. «Динамо» в этом сезоне хорошо выглядит, думаю, они пройдут дальше. Но серия будет непростая, ожидаю минимум шесть матчей», — цитирует Степанова Metaratings.

«Динамо» на Западе заняло второе место по итогам регулярки, СКА — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.