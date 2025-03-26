«Металлург» — «Авангард»: составы команд на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 26 марта, в Магнитогорске пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд на игру.

Отметим, что стартовым голкипером «Металлурга» назанчен Илья Набоков.

Фото: «Металлург»

Фото: «Авангард»

Напомним, магнитогорский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» занял шестое место по итогам регулярки.

В сезоне команды провели шесть встреч, в которых клубы одержали по три победы.

Следующие матчи в серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.