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Стали известны дата и место похорон Андрея Мартемьянова

Стали известны дата и место похорон Андрея Мартемьянова
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Бывший тренер клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Мартемьянов будет похоронен 27 марта на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на клуб «Автомобилист». Прощание со специалистом, который скончался 25 марта в возрасте 61 года, состоится 27 марта в КРК «Уралец». Напомним, Мартемьянов скончался в результате инсульта.

Ранее на этом кладбище был похоронен обладатель Кубка Гагарина 2018 года, бывший игрок «Автомобилиста» Фёдор Малыхин, который скончался 18 марта в возрасте 34 лет.

Карьеру главного тренера в КХЛ Андрей Мартемьянов начал в сезоне-2011/2012 в «Автомобилисте». Лучшим достижением в Кубке Гагарина стал сезон-2018/2019, где уральский клуб вышел в 1/4 финала.

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