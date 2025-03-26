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«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Глебом Кузьминым

«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Глебом Кузьминым
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«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Глебом Кузьминым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Контракт рассчитан до конца 2026 года.

В текущем сезоне Кузьмин провёл только пять игр из-за тяжёлой травмы, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Форвард лишь в середине марта стал тренироваться с командой.

Напомним, 17 сентября в домашнем матче «Салавата Юлаева» с «Авангардом» (4:2) Кузьмин ударился о борт после столкновения с защитником омичей Дарреном Дицем. Форвард не смог продолжить игру и был доставлен в одну из уфимских больниц. После игрока перевезли в Москву, где он перенёс операцию.

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