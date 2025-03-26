Черкас: «Динамо» — крепкий орешек, но уверен, что СКА может его расколоть

Заслуженный тренер России Сергей Черкас пожелал удачи СКА перед стартом первого раунда плей-офф с московским «Динамо». Серия начнётся в Москве 27 марта.

«От себя лично и от всех ветеранов хочу пожелать удачи СКА в этом плей-офф. Регулярный чемпионат закончился, и совсем неважно, какое место заняла команда – главное соревнование начинается сейчас. На протяжении этого сезона армейцы неоднократно показывали яркий, атакующий, агрессивный хоккей. Только вместе, играя друг за друга, жертвуя собой ради победы команды, можно побеждать.

Известно, что «Динамо» — крепкий орешек, но уверен, что СКА может его расколоть и победить. Мы, ветераны СКА, всегда с командой – и в радости, и в горе», — сказал Черкас «Чемпионату».