Илья Набоков пропустил первый же бросок «Авангарда» в исполнении Прохоркина

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт первый период — счёт 2:0 в пользу омичей.

«Авангарду» удалось забить гол первым же броском по воротам на третьей минуте встречи. Отличился нападающий Николай Прохоркин. Голкипер «Металлурга» Илья Набоков не видел момент дальнего броска и не смог выручить.

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Через три минуты Константин Окулов удвоил преимущество гостей.