Илья Набоков пропустил первый же бросок «Авангарда» в исполнении Прохоркина
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт первый период — счёт 2:0 в пользу омичей.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5) 0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5)
«Авангарду» удалось забить гол первым же броском по воротам на третьей минуте встречи. Отличился нападающий Николай Прохоркин. Голкипер «Металлурга» Илья Набоков не видел момент дальнего броска и не смог выручить.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Через три минуты Константин Окулов удвоил преимущество гостей.
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