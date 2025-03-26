Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Каблуков стал первым хоккеистом в истории КХЛ, принявшим участие в 16 Кубках Гагарина

Илья Каблуков стал первым хоккеистом в истории КХЛ, принявшим участие в 16 Кубках Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков стал первым игроком в истории КХЛ, поучаствовавшим в 16 розыгрышах Кубка Гагарина. Форвард в данный момент принимает участие в матче первого раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Металлургом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5)     0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5)     0:3 Чистяков (Прохоркин, Чайка) – 35:49 (5x5)    
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО«Фортуна».ИНН: 6164205110
erid 2RanymTCzxq 18+

По 15 участий у Василия Кошечкина, Евгения Бирюкова, Кирилла Петрова и Егора Аверина.

Ранее 37-летний форвард стал третьим хоккеистом, проведшим 1000 матчей в лиге. Лидером по играм является Вадим Шипачёв (1036), 1000 также преодолел Евгений Бирюков (1001), уже завершивший карьеру.

В 1014 встречах КХЛ Илья Каблуков забросил 64 шайбы и отдал 131 результативную передачу, набрав 195 очков. Каблуков — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (дважды) и «Авангарда».

Материалы по теме
Фото
Форварду «Авангарда» Илье Каблукову вручили золотую клюшку в честь 1000 матчей в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android