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Илья Каблуков стал первым хоккеистом в истории КХЛ, принявшим участие в 16 Кубках Гагарина

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков стал первым игроком в истории КХЛ, поучаствовавшим в 16 розыгрышах Кубка Гагарина. Форвард в данный момент принимает участие в матче первого раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Металлургом».

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По 15 участий у Василия Кошечкина, Евгения Бирюкова, Кирилла Петрова и Егора Аверина.

Ранее 37-летний форвард стал третьим хоккеистом, проведшим 1000 матчей в лиге. Лидером по играм является Вадим Шипачёв (1036), 1000 также преодолел Евгений Бирюков (1001), уже завершивший карьеру.

В 1014 встречах КХЛ Илья Каблуков забросил 64 шайбы и отдал 131 результативную передачу, набрав 195 очков. Каблуков — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (дважды) и «Авангарда».