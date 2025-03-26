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Рябыкин: у СКА будет преимущество в серии с «Динамо»

Рябыкин: у СКА будет преимущество в серии с «Динамо»
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Бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин назвал противостояние москвичей и петербуржцев самой интересной парой первого раунда плей-офф КХЛ. Серия между СКА и «Динамо» начнётся в Москве 27 марта.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат КХЛ вошёл в самую интересную стадию. Много будет захватывающих серий, исход большинства из которых практически невозможно предсказать. И всё же считаю, что самая интересная серия будет между московским «Динамо» и СКА. Думаю, что место в таблице не будет иметь никакого значения. Шансы абсолютно равные. Даже больше преимущества будет у СКА. Последние матчи показали, что петербургская команда очень настроена на плей-офф», — сказал Рябыкин «Чемпионату».

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