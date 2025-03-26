Рябыкин: у СКА будет преимущество в серии с «Динамо»

Бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин назвал противостояние москвичей и петербуржцев самой интересной парой первого раунда плей-офф КХЛ. Серия между СКА и «Динамо» начнётся в Москве 27 марта.

«Чемпионат КХЛ вошёл в самую интересную стадию. Много будет захватывающих серий, исход большинства из которых практически невозможно предсказать. И всё же считаю, что самая интересная серия будет между московским «Динамо» и СКА. Думаю, что место в таблице не будет иметь никакого значения. Шансы абсолютно равные. Даже больше преимущества будет у СКА. Последние матчи показали, что петербургская команда очень настроена на плей-офф», — сказал Рябыкин «Чемпионату».