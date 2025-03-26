«Ак Барс» забил гол на первых секундах второго периода после ошибки вратаря Аликина

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» в эти минуты проходит первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу казанцев.

На первых секундах второго периода «Ак Барс» забросил вторую шайбу после ошибки голкипера «Автомобилиста» Евгения Аликина. Вратарь остановил шайбу за воротами и попытался бросить её по борту, однако попал в коньки форварда «Ак Барса» Ильи Сафонова. Шайба отскочила перед воротами к Александру Барабанову, который с близкого расстояния без помех удвоил премущество в счёте.

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