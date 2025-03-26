Леонид Тамбиев ответил на вопрос, хотел ли «Адмирал» выйти на «Трактор» в плей-офф

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с челябинским «Трактором». Серия начнётся в Челябинске 27 марта.

— Действительно вы хотели сыграть именно против «Трактора» в первом раунде?

— Это неправда. Нам было без разницы, с кем играть. В Нижнекамске мы уступили по делу, поэтому и вышли на «Трактор». Тогда не хватило настроя и заряженности, но это уже в прошлом, и мы эти матчи забыли. Самое главное, что вышли в плей-офф и сейчас начинаем с чистого листа.

— Какое впечатление у вас сложилось от игры с «Трактором» в чемпионате?

— «Трактор» — лидер конференции и команда, укомплектованная во всех линиях, с хорошо выстроенной игрой и с высокими задачами. Восток — дело тонкое, а тут вообще первое место… Мы понимаем, что играем против лидера. «Трактор» по сезону был очень ровной и сильной командой и закономерно стал первым, — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.