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Леонид Тамбиев ответил на вопрос, хотел ли «Адмирал» выйти на «Трактор» в плей-офф

Леонид Тамбиев ответил на вопрос, хотел ли «Адмирал» выйти на «Трактор» в плей-офф
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с челябинским «Трактором». Серия начнётся в Челябинске 27 марта.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Действительно вы хотели сыграть именно против «Трактора» в первом раунде?
— Это неправда. Нам было без разницы, с кем играть. В Нижнекамске мы уступили по делу, поэтому и вышли на «Трактор». Тогда не хватило настроя и заряженности, но это уже в прошлом, и мы эти матчи забыли. Самое главное, что вышли в плей-офф и сейчас начинаем с чистого листа.

— Какое впечатление у вас сложилось от игры с «Трактором» в чемпионате?
— «Трактор» — лидер конференции и команда, укомплектованная во всех линиях, с хорошо выстроенной игрой и с высокими задачами. Восток — дело тонкое, а тут вообще первое место… Мы понимаем, что играем против лидера. «Трактор» по сезону был очень ровной и сильной командой и закономерно стал первым, — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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