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Сошников рассказал, за счёт чего «Адмирал» планирует обыграть «Трактор» в плей-офф

Сошников рассказал, за счёт чего «Адмирал» планирует обыграть «Трактор» в плей-офф
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Нападающий «Адмирала» Никита Сошников рассказал, за счёт чего дальневосточная команда собирается обыграть «Трактор» в серии первого раунда плей-офф. Серия начнётся в Челябинске 27 марта.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам надо отталкиваться от своей игры, разобрать соперников и показывать лучший хоккей. Все знают, что в «Тракторе» собраны мастера — техничные, быстрые ребята, и есть те, кто хорошо играет в силовую борьбу. Первое место в конференции не просто так занимают. Будем биться, брать желанием, напором, командной игрой. Физическое состояние команды — нормальное. Никаких оправданий быть не может, что мы долго на выезде. Мы уже акклиматизировались, хорошо себя чувствуем», — цитирует Сошникова пресс-служба КХЛ.

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