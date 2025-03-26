Сошников рассказал, за счёт чего «Адмирал» планирует обыграть «Трактор» в плей-офф

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников рассказал, за счёт чего дальневосточная команда собирается обыграть «Трактор» в серии первого раунда плей-офф. Серия начнётся в Челябинске 27 марта.

«Нам надо отталкиваться от своей игры, разобрать соперников и показывать лучший хоккей. Все знают, что в «Тракторе» собраны мастера — техничные, быстрые ребята, и есть те, кто хорошо играет в силовую борьбу. Первое место в конференции не просто так занимают. Будем биться, брать желанием, напором, командной игрой. Физическое состояние команды — нормальное. Никаких оправданий быть не может, что мы долго на выезде. Мы уже акклиматизировались, хорошо себя чувствуем», — цитирует Сошникова пресс-служба КХЛ.