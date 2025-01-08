«Авангард» обыграл «Металлург» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина

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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой омичей со счётом 4:1. Счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда».

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На третьей минуте матча первым же броском счёт открыл нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин. Через три минуты Константин Окулов удвоил преимущество гостей. Третью шайбу омичи забросили на 36-й минуте, сделав счёт 3:0 — отличился Семён Чистяков. На первых секундах третьего периода Даниил Вовченко успел реализовать большинство и размочил счёт. В концовке третьего периода магнитогорцы играли в формате «6 на 4», однако лишь пропустили шайбу в пустые ворота — отличился Дамир Шарипзянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторая встреча пройдёт в Магнитогорске 28 марта.