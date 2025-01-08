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Металлург — Авангард, результат первого матча 26 марта 2025, счет 1:4, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Авангард» обыграл «Металлург» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой омичей со счётом 4:1. Счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5)     0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5)     0:3 Чистяков (Прохоркин, Чайка) – 35:49 (5x5)     1:3 Вовченко (Канцеров, Джонсон) – 40:03 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чистяков, Маклауд) – 57:25 (en)    
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На третьей минуте матча первым же броском счёт открыл нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин. Через три минуты Константин Окулов удвоил преимущество гостей. Третью шайбу омичи забросили на 36-й минуте, сделав счёт 3:0 — отличился Семён Чистяков. На первых секундах третьего периода Даниил Вовченко успел реализовать большинство и размочил счёт. В концовке третьего периода магнитогорцы играли в формате «6 на 4», однако лишь пропустили шайбу в пустые ворота — отличился Дамир Шарипзянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторая встреча пройдёт в Магнитогорске 28 марта.

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