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Роман Ротенберг отреагировал на победный гол «Спартака» в ворота «Зенита»

Роман Ротенберг отреагировал на победный гол «Спартака» в ворота «Зенита»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на победный гол «Спартака» в ворота «Зенита» и сравнил его с шайбой ЦСКА в ворота петербургского клуба в недавнем армейском дерби (3:2 ОТ в пользу СКА). Специалист считает, что в обоих случаях голы были забиты из положения «вне игры».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5)     1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4)     1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4)     2:2 Полтапов (Соркин) – 15:04 (5x5)     2:3 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 62:15 (3x3)    
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Напомним, ранее «Зенит» опубликовал новые доказательства офсайда в моменте с победным голом «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые уверены, что хавбек красно-белых Кристофер Мартинс забил гол после того, как попал в положение «вне игры». В итоге встреча завершилась поражением «Зенита» со счётом 1:2.

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