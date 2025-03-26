Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на победный гол «Спартака» в ворота «Зенита» и сравнил его с шайбой ЦСКА в ворота петербургского клуба в недавнем армейском дерби (3:2 ОТ в пользу СКА). Специалист считает, что в обоих случаях голы были забиты из положения «вне игры».

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Напомним, ранее «Зенит» опубликовал новые доказательства офсайда в моменте с победным голом «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые уверены, что хавбек красно-белых Кристофер Мартинс забил гол после того, как попал в положение «вне игры». В итоге встреча завершилась поражением «Зенита» со счётом 1:2.