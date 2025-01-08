«Ак Барс» забросил три шайбы подряд и обыграл «Автомобилист» в первом матче серии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу казанцев. Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса».

На 16-й минуте счёт голом в большинстве открыл нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров. На первых секундах второго периода «Ак Барс» забросил вторую шайбу после ошибки голкипера «Автомобилиста» Евгения Аликина. Вратарь остановил шайбу за воротами и попытался бросить её по борту, однако попал в коньки форварда «Ак Барса» Ильи Сафонова. Шайба отскочила перед воротами к Александру Барабанову, который с близкого расстояния без помех удвоил премущество в счёте. Третий гол казанцев на 35-й минуте забил Никита Лямкин. В концовке третьего периода форвард «Автомобилиста» Александр Шаров размочил счёт в формате «6 на 3». За две минуты до конца Артём Галимов голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

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Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Вторая встречи серии пройдёт в Екатеринбурге 28 марта.