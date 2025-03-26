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Яркие эмоции Александра Овечкина после заброшенной шайбы в ворота «Виннипега»

Яркие эмоции Александра Овечкина после заброшенной шайбы в ворота «Виннипега»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой 889-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ). На 56-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу «Кэпиталз», которая сравняла счёт и помогла перевести встречу в овертайм.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Моррисси (Шайфли, Демело) – 06:50     1:1 Манджапане (Чикран) – 19:20     2:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Перфетти) – 39:48     2:2 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 56:00     3:2 Элерс (Сэмберг, Лаури) – 61:28    
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Россиянин хлёстким и метким броском с привычной для себя точки поразил ворота одного из лучших голкиперов НХЛ Коннора Хеллебайка. Микрофон, находившийся на теле Овечкина, записал яркие эмоции россиянина от очередной заброшенной шайбы.

В нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 встречах. Благодаря очередному голу, который стал для него 889-м в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до пяти шайб.

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