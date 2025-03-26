Яркие эмоции Александра Овечкина после заброшенной шайбы в ворота «Виннипега»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой 889-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ). На 56-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу «Кэпиталз», которая сравняла счёт и помогла перевести встречу в овертайм.

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Россиянин хлёстким и метким броском с привычной для себя точки поразил ворота одного из лучших голкиперов НХЛ Коннора Хеллебайка. Микрофон, находившийся на теле Овечкина, записал яркие эмоции россиянина от очередной заброшенной шайбы.

В нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 встречах. Благодаря очередному голу, который стал для него 889-м в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до пяти шайб.